Инвестор Уоррен Баффетт пока не будет вносить регулярное пожертвование в благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс, выяснила The Wall Street Journal.

Баффет, по данным издания, решил дождаться результатов расследования связей основателя Microsoft с финансистом Джеффри Эпштейном и после этого решить, вносить ли очередное пожертвование.

Как правило, пишет WSJ, Баффет делал пожертвование в конце июня — начале июля. По данным источников издания, Баффет отложил принятие решения о пожертвовании Фонду Гейтсов до Дня благодарения, который отмечается в США в ноябре. График пожертвований в другие фонды, которые поддерживает Баффет, не поменялся.

Баффет обязался делать «пожизненное» пожертвование в Фонд Билла и Мелинды Гейтс 20 лет назад. Инвестор жертвовал фонду часть акций своей компании Berkshire Hathaway. Стоимость ценных бумаг, которые он передал Фонду Гейтсов за 20 лет, составляет около 48 миллиардов долларов.