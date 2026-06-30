Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что его не тревожит отсутствие международного политического опыта у кандидата на пост лидера правящей Лейбористской партии Великобритании Энди Бернэма.

«Вообще нет», — ответил он на соответствующий вопрос в эфире телеканала Sky News. По словам Рютте, лидеры европейских стран часто не имеют большого международного опыта до того, как возглавят правительство, что не мешает их работе.

«Что касается международной арены, то в вашей стране лучшие советники. У вас фантастические послы, советники по вопросам безопасности и высокопоставленные военные советники в Минобороны. Они помогут премьер-министру разобраться за пару дней. В этом нет никаких сомнений. Ваши премьер-министры обычно умные люди, поэтому они освоят это», — сказал генсек НАТО.

22 июня Кир Стармер сообщил о намерении покинуть посты лидера лейбористов и премьера Великобритании. 9 июля, согласно установленным им правилам, начнется официальное выдвижение кандидатов на должность лидера партии, которое продлится до 17 июля. Победитель, который автоматически возглавит правительство, должен занять пост до возвращения парламентариев с летних каникул, то есть до 1 сентября.

В настоящее время о желании участвовать в гонке заявил лишь бывший мэр графства Большой Манчестер Энди Бернэм, который 18 июня был избран в Палату общин (нижнюю палату) британского парламента. Если ни один другой депутат от Лейбористской партии не последует его примеру, то Бернэм станет премьером уже 20 июля.