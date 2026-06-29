В Кыргызстане гособвинение запросило для бывшего главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева и еще семи фигурантов дела о подготовке к насильственному захвату власти по девять лет лишения свободы каждому. Об этом сообщает кыргызская служба Радио Свобода/Азаттык.

Ташиеву предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса – действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя, и злоупотребление должностным положением.

По делу проходят также бывший генеральный прокурор Курманкул Зулушев, экс-спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу, бывшие депутаты Курманбек Дыйканбаев и Аалы Карашев, общественный деятель Бекболот Талгарбеков, экс-замглавы МВД Курсан Асанов и бывший посол Кыргызстана в Узбекистане Эмиль Узакбаев.

Уголовное дело связано с обращением группы политиков и общественных деятелей (всего под письмом подписались 75 человек), которые призывали президента Садыра Жапарова провести досрочные президентские выборы. Это обращение местные медиа опубликовали 9 февраля 2026 года, а уже на следующий день Жапаров уволил Ташиева с поста председателя ГКНБ. Президент Кыргызстана это решение объяснил желанием не допустить раскола в обществе.

После освобождения от должности Ташиева с разных постов были уволены его соратники, а депутаты, связанные с ним, сдали мандаты, включая Нурланбека Тургунбека уулу. Родного брата Ташиева Шаирбека задержали по делу о коррупции в госкомпании «Кыргызнефтегаз» (она занимается добычей, переработкой и реализацией нефти и нефтепродуктов). Суд отправил его в СИЗО.

Сам Ташиев 29 апреля заявил, что считает себя невиновным и рассчитывает на оправдание, призвав своих сторонников «оставаться в рамках закона» и не предпринимать никаких действий.