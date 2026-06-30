Испания так активно развивала возобновляемую электроэнергию (ВИЭ), что в итоге столкнулась с ее избытком. Об этом сообщило Bloomberg.

По его данным, за последние 15 лет Испания стала одним из самых быстрорастущих рынков возобновляемой энергии в Европе — в данный сектор вложили 80 миллиардов долларов. Однако такой всплеск инвестиций обернулся огромным избытком электроэнергии, который стал проблемой для генерирующих компаний и инвесторов.

Например, в 2025 году было установлено столько солнечных электростанций, что они перенасытили энергосеть, обрушив цены значительно ниже нуля в пиковые часы, поскольку производители снижали тарифы, чтобы избавиться от излишков электроэнергии. Всего за шесть месяцев с начала года страна уже побила свой годовой рекорд по количеству часов, когда производители должны де-факто платить потребителям за потребление электроэнергии. Эта проблема наблюдается по всей Европе, но наиболее остро она проявляется в Испании, где в прошлом году солнечная энергия обогнала ветровую, став крупнейшим источником электроэнергии.

Отмечается, что для многих испанских потребителей избыток предложения — это благо. В этом году их тарифы были одними из самых низких в Европе — примерно вдвое ниже, чем у немцев. Власти Испании охарактеризовали ситуацию как «переходную» и запланировали инвестировать около 30 миллиардов евро в модернизацию энергосистемы до 2030 года.

Инвесторы предполагали, что новые объемы солнечной энергии будут поглощены аккумуляторами, улучшением сетей и растущим спросом. Вместо этого, мощность солнечных электростанций росла гораздо быстрее, чем инфраструктура, необходимая для их хранения и распределения.