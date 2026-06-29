Власти Нидерландов намерены продолжать военную поддержку Украины по меньшей мере до конца 2029 года. Это следует из новой оборонной стратегии королевства, передает ТАСС.

Отмечается, что в случае необходимости Нидерланды готовы и далее поставлять Украине вооружения «в соответствии с ее потребностями», в том числе через механизмы НАТО, а также расширять сотрудничество между оборонными предприятиями двух стран. Кроме того, Минобороны Нидерландов рассчитывает «использовать опыт» украинского конфликта при развитии собственных вооруженных сил.

30 января лидеры новой правящей коалиции Нидерландов, состоящей из леволиберальной партии «Демократы-66», Народной партии за свободу и демократию и христианских демократов, представили текст коалиционного соглашения. В нем отмечается, что новый кабмин планирует ежегодно отправлять по €3 млрд на поддержку Украины в течение следующих трех лет, а также стремится повысить военные расходы до установленной в НАТО планки в 3,5% ВВП. Траты на выдачу соцпособий, поддержку здравоохранения и ухода за пожилыми при этом планируется сократить.