Первое заседание совместного комитета Ирана и Омана по Ормузскому проливу состоялось в Маскате, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

«В ходе поездки в Маскат состоялось первое заседание совместного комитета по Ормузскому проливу… В ходе обсуждения текущих вопросов, касающихся пролива, мы обменялись мнениями о будущем управлении проливом в рамках пятой статьи Исламабадского меморандума о взаимопонимании и суверенных прав прибрежных государств», — написал Гарибабади на своей официальной странице в соцсети Х.