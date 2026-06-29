Танкер «Достлук» («Дружба»), переданный Азербайджаном Туркменистану в качестве подарка, прибыл в Международный морской порт Туркменбаши. В честь прибытия нового судна и его экипажа в порту состоялась торжественная церемония с концертной программой, сообщает МИЦ Туркменистана.

На причале танкер встретили представители портовых служб, официальные лица, старейшины и молодежь. Для гостей выступили туркменские творческие коллективы и танцевальные ансамбли, а экипаж приветствовали национальными угощениями.

Судно было передано туркменской стороне во время государственного визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Азербайджан. Танкер построен на Бакинском судостроительном заводе и предназначен для пополнения торгового флота Туркменистана.

«Достлук» соответствует современным экологическим требованиям и стандартам безопасности. Его длина составляет 141 метр, ширина — 17 метров, дедвейт — около 8 тыс. тонн. Судно предназначено для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов по Каспийскому морю и за его пределами.

Название танкера отражает дружественные отношения между Туркменистаном и Азербайджаном и связано с совместной разработкой одноименного углеводородного месторождения.

Ожидается, что в ближайшие дни «Достлук» выйдет в первые коммерческие рейсы, способствуя развитию транспортно-транзитного потенциала региона.