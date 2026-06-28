Спасатели из Сальвадора при поддержке перуанских коллег извлекли 60-летнюю женщину из-под обломков здания в городе Карабальеда, где она провела 86 часов после разрушительного землетрясения. Об этом сообщил президент Сальвадора Найиб Букеле.

«После 86 часов пребывания под обломками и 11 часов интенсивной работы нам удалось спасти живой 60-летнюю Белькис Хосефину Баррето Гарсию, которая находилась под руинами здания Breogan в Карабальеде», — написал глава государства в X.

По словам Букеле, несмотря на то что медикам удалось стабилизировать состояние пострадавшей в полевом лагере, оно остается тяжелым. В связи с этим был нанят частный вертолет для транспортировки женщины в одну из частных клиник Каракаса, где она получает необходимую медицинскую помощь.