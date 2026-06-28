Сербия будет использовать опыт Ирана в последнем конфликте с США при создании подземных укрытий для размещения беспилотников и других систем вооружений. Об этом заявил президент страны Александар Вучич.

«Мы поступим, следуя примеру Ирана, а они сделали это весьма впечатляюще: они перенесли все под землю, когда их пусковые установки появляются на земле и когда их замечают вражеские разведчики, они снова уходят под землю. Они построили серьезные производства, все находится под землей», — отметил глава государства после показательных стрельб национальных вооруженных сил, добавив, что Сербия «будет производить десятки тысяч беспилотников, которые необходимо будет прятать».

Ранее Вучич заявил, что в ближайшее время в армии Сербии появятся подразделения по управлению беспилотными летательными аппаратами. До этого он сообщил, что республика утвердит стратегию роботизации своих вооруженных сил и нарастит производство военных дронов.