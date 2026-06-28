Британский политик Энди Бернэм, который, вероятнее всего, станет до конца июля новым премьер-министром Соединенного Королевства, активно рассматривает кандидатуру Дэвида Милибэнда на пост главы МИД. Об этом сообщила еженедельная газета The Observer.

По информации издания, решение еще не принято, однако Бернэм очень хочет иметь во главе Форин оффиса человека с большим опытом международных отношений. Милибэнд выглядит в этой ситуации для него подходящей кандидатурой, так как уже возглавлял ведомство — с 2007 по 2010 год в правительстве Гордона Брауна.

Как говорится в статье, Милибэнд также обладает поддержкой советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатана Пауэлла, который должен сохранить свой пост при Бернэме, а также близок с главой аппарата возможного будущего премьер-министра Джеймсом Пернеллом.

Для того чтобы занять высокий пост, Милибэнд должен был бы снова стать членом парламента, однако правительство может решить этот вопрос, введя его в состав Палаты лордов, верхней палаты британского парламента. Именно так поступил бывший премьер-министр Риши Сунак, когда в ноябре 2023 года присвоил пожизненное пэрство экс-главе правительства Дэвиду Кэмерону. После этого тот смог возглавить Форин оффис.