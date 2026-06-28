Около 50 высокопоставленных чиновников и депутатов Ирака задержаны силами безопасности по обвинению в коррупции. Об этом сообщило иракское информационное агентство INA.

По данным INA, поводом для задержания стали показания заместителя министра нефти Аднана аль-Джумайли, который с конца прошлого месяца находится под следствием по тому же обвинению. Источник INA добавил, что «среди арестованных — депутаты парламента, правительственные чиновники». Указывается, что с парламентариев, попавших под подозрение правоохранительных органов, снята депутатская неприкосновенность.

Как указывает агентство, арестовано 47 представителей власти как в столице страны Багдаде, так и в провинциях, в частности в центральной провинции Васит и на севере страны, в провинции Эрбиль. В домах арестованных полиция проводит обыски.

Иракские власти сообщили, что кампания арестов, связанных с делом о коррупции, продолжается. В Багдаде обещают, что «позже будут объявлены новые имена, связанные с делом о коррупции в министерствах нефти и электроэнергии».