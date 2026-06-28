Главнокомандующий Вооруженными силами Уганды Мухузи Кайнеругаба, являющийся сыном президента страны, объявил в воскресенье о закрытии двух крупнейших независимых СМИ страны.

«В Уганде я не верю в свободную прессу! Пресса должна руководствоваться идеями революции», — написал он в социальной сети X.

По его словам, крупнейшая независимая ежедневная газета Уганды Daily Monitor и один из главных частных телеканалов NTV Uganda не возобновят работу без его разрешения.

Конкретных причин для закрытия медиаресурсов, принадлежащих медиахолдингу Nation Media Group со штаб-квартирой в Кении, он не назвал.

По информации Daily Monitor, на территории холдинга в столице Кампале были размещены военные, а сотрудникам запретили входить и выходить из здания. В воскресенье утром телеканал NTV Uganda и другие вещательные ресурсы холдинга в стране прекратили работу.

Правительство Уганды и управляющий директор Nation Media Group в Уганде Сьюзан Нсибирва пока никак не прокомментировали произошедшее.

Кайнеругаба, которого называют возможным преемником стареющего отца — президента Йовери Мусевени, давно известен своими спорными публикациями в соцсетях, включая угрозы в адрес лидера оппозиции Боби Вайна. В 2013 году правительство Мусевени уже закрывало Daily Monitor на десять дней из-за материалов, касавшихся вопроса преемственности власти.