Запад хотел нанести поражение России на поле боя, но безуспешно. Его попытки изнутри раскачать ситуацию тоже проваливаются, заявил президент России Владимир Путин на съезде «Единой России».

Он подчеркнул, что Россия испытывает грубое, беспрецедентное давление со стороны западных элит.

«Россия испытывает грубое, можно сказать без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Нанести нам стратегическое поражение, победить нас на поле боя — не могут. Пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту — тоже не получается», — отметил Путин, сообщает ТАСС.

Несмотря на это, по его словам, безопасность России и ее граждан, неприкосновенность российских рубежей будут обеспечены.

«Запад всего этого [атак Киева] предпочитает не замечать. Не замечает. И в то же самое время вводит именно против нас все новые незаконные, подчеркну, санкции», — подчеркнул Путин, отметив, что Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать ее развитие.

«Сил и средств, политической воли у нас достаточно, хватает. В этом ни у кого не должно быть сомнений. Да, мы видим проблемы. Мы это осознаем, реагируем, но обязательно обеспечим и безопасность страны, и наших граждан, неприкосновенность наших рубежей на долгую историческую перспективу. Именно к этому мы и стремимся», — сказал президент России.

Путин подчеркнул, что нынешнее время является судьбоносным для России.

«Съезд «Единой России», нашей ведущей политической партии, проходит в сложное, можно сказать, в судьбоносное для страны время. В период коренной, системной трансформации всего мира», — отметил глава государства.

«Россия твердо, как в народе говорят, стоит на ногах, заявляет свои фундаментальные, коренные интересы и готова бороться, сражаться за них, за наше будущее, образ жизни, суверенное мировоззрение, традиции и устои», — сказал Путин.

По его словам, Россию «пробуют на зуб» и пытаются от нее избавиться, как от мирового фактора, который «всегда стоял на пути зла».

«[Киевский] режим отступает по всей линии боевого соприкосновения, и потому перешел к откровенно террористическим действиям. А как можно еще назвать целенаправленные удары по мирным жителям, по гражданским объектам и практически открытую вербовку внутри нашей страны отщепенцев для совершения диверсий и терактов?» — сказал Путин.