В коридорах и кабинетах руководства Евросоюза продолжает бушевать коррупционный скандал, который здесь именуют Qatargate. Как уже рассказывал Minval Politika, прокуратура Бельгии выдала европейский ордер на арест бывшего еврокомиссара по миграции Димитриса Аврамопулоса. Ордер выдан по делу о получении европейскими чиновниками взяток от представителей Катара для продвижения интересов этой страны в институтах ЕС. Ранее по этому делу арестовывали замглавы Европарламента Еву Кайли, но позже её освободили за недоказанностью вины. Аврамопулос входил в почётный комитет некоммерческой организации Fight Impunity («Боритесь с безнаказанностью»), которую возглавлял другой фигурант дела — евродепутат Антонио Панцери. На самом деле есть серьёзные подозрения, что это НПО использовалось как «прокладка» для передачи взяток.

У самого Димитриса Аврамопулоса уже готовы объяснения. Полученные от этой НПО средства он указал в декларации о доходах и разрешение на получение этого вознаграждения от Урсулы фон дер Ляйен получил… Как утверждают эксперты Euronews, до реального ареста дело, скорее всего, не дойдёт. Но вся история с декларацией о доходах и разрешением очень напоминает старый советский анекдот насчёт партийных взносов со взяток.

При этом нет сомнений: очередной виток катарского скандала ещё раз продемонстрировал, насколько европейские структуры пронизаны коррупцией. Новый виток «Катаргейта» случился как раз в то время, когда разгорается скандал вокруг продажного прокурора Луиса Морено Окампо — того самого, который щедро раздавал взятки в Европарламенте. Финансировались эти коррупционные аферы российскими олигархами армянского происхождения. Наша редакция уже публиковала утечки конфиденциальных разговоров Окампо и его сына.

Ещё раньше армянское лобби в Европарламенте спонсировал Каспар Карампетян. Официально он занимал пост главы «Европейской армянской федерации за справедливость и демократию». А ещё был известен в определённых кругах как крупный торговец «кровавыми алмазами» из зон конфликтов в Африке. Добавим от себя: Армения была и, по всей видимости, остаётся одним из мировых центров алмазной контрабанды, а её многочисленные гранильные предприятия, как вынуждены были признать в Ереване, занимались не огранкой, а отмыванием камней сомнительного происхождения.

И эта реальность политической жизни Европы слишком уж резко входит в контраст с фарисейскими речами о необходимости борьбы с коррупцией и нудными нравоучениями в адрес «недостаточно европейских» стран. В особенности постсоветских или государств «третьего мира».

И вот здесь не лишнее вспомнить историю «Инициативы прозрачности добывающих отраслей». Именно вокруг контрактов на добычу полезных ископаемых в странах вне «золотого миллиарда» закручивались коррупционные аферы, и инициатива предусматривала комплекс мер, призванных положить этому конец.

А потом стали выплывать неприятные подробности. Африканские чиновники говорили прямо: местные чиновники гордо и принципиально отказывались от взяток, когда местные граждане приносили в качестве «бакшиша» несколько монет или бутылку пальмового вина. Но потом в кабинете появлялся субъект с белой кожей и в безукоризненно сшитом костюме и предлагал контракт на разработку ценной руды, нефти, алмазов или ещё чего-нибудь — такие огромные деньги, которые местный чиновник никогда не видел раньше даже в государственных финансовых документах. И вот противостоять такому соблазну было уже куда труднее.

Тем более что «белые господа» прозрачно намекали: мы ведь и по-другому можем решить вопрос… Крупный скандал разгорался во Франции. Здесь нефтяные концерны Elf и Total создали у себя специальную «чёрную кассу» для подкупа африканских чиновников. А потом стали использовать те же методы уже во Франции. И тут, вспомнив о главном правиле расследования — не выйти на самих себя, «Инициативу прозрачности добывающих отраслей» просто отдали на откуп НПО, которые ради того, чтобы не потерять гранты, напишут в своих отчётах только то, что «белые господа» желают прочитать.

А сегодня, как показывает пример Катара, страны «третьего мира» тоже могут платить денежки — главное, что еврочиновники готовы их брать. Такая вот «борьба с коррупцией по-европейски». Или, точнее, коррупция с гарниром из брюссельской капусты.