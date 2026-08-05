Минувшей ночью Россия и Украина обменялись серией ударов по объектам складской и гражданской инфраструктуры.

Украинские беспилотники атаковали крупнейший склад Wildberries в Алексине Тульской области. По предварительным данным, огнем оказался охвачен весь складской комплекс площадью около 300 тысяч квадратных метров.

«На месте работают оперативные службы. Пожарные расчеты ликвидируют возгорание. По предварительной информации, погибших нет, один человек получил ранения, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

По его словам, помимо склада маркетплейса, повреждения получили два многоквартирных дома в Веневском районе, а также два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе.

В свою очередь, Россия нанесла массированный удар по Киеву и Киевской области. По предварительным данным, в области погибли 14 человек, еще 27 получили ранения. В Киеве погиб один человек, пострадали 24.

Под удар также попали объекты логистической инфраструктуры. В Оболонском районе Киева повреждено отделение «Новой почты», в Броварах уничтожен склад интернет-магазина «Розетка», а также один из складов сети «Эпицентр».

Кроме того, атаке подверглись жилые дома, промышленные предприятия, складские комплексы и другие объекты гражданской инфраструктуры в Киеве и области, включая складские помещения в районе Борщаговки.



