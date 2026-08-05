На таможенном посту «Шахтахты» Главного таможенного управления Нахчыванской АР был проведён досмотр транспортного средства, которое транзитом через территорию Азербайджана перевозило из Ирана в Великобританию «смешанный продовольственный груз». В ходе проверки была задействована служебная собака, обученная поиску наркотиков.

Как сообщили в управлении, в результате досмотра в тайнике кустарного изготовления, оборудованном в нижней части холодильной установки тягача, была обнаружена крупная партия наркотиков — 4 кг 500 г опиума.

По факту проводится расследование.