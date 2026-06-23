Визит в Азербайджан президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова ещё раз подтвердил отчётливый и весьма важный тренд. Активизация деятельности Организации Тюркских государств, сотрудничества Азербайджана со странами Центральной Азии привели к тому, что активизируются и связи на двустороннем уровне.

Развитие двусторонних отношений, взаимную поддержку во время выхода к прессе после переговоров подтвердили и президенты Азербайджана и Туркменистана Ильхам Алиев и Сердар Бердымухамедов. Стороны обменялись солидным списком подписанных документов. Да, их значительную часть составляют меморандумы о взаимопонимании, а ещё неподготовленные и не вступившие в силу соглашения. Но сотрудничество начинается именно с этого, и именно такие меморандумы закладывают долгосрочные тренды.

Но, возможно, это один из тех визитов, где самые интригующие подробности и самые важные тренды остались в значительной мере за кадром.

Так, Азербайджан подарил Туркменистану танкер «Достлуг». Малоизвестно, что первый в мире танкер был построен именно в Азербайджане братьями Нобель и назывался «Зороастр». Затем на протяжении многих лет корабли в Азербайджане не строили — только ремонтировали, и даже в первые годы независимости новые суда строились в основном на верфях в российском Сормове. Но теперь подаренный Туркменистану танкер — это ещё и недвусмысленный месседж: в Азербайджане за годы независимости создано конкурентоспособное и современное судостроение. Азербайджан уже располагает крупнейшим торговым флотом на Каспийском море, и теперь настало время задуматься о возможности экспорта судостроительной продукции.

Подписанные между Баку и Ашхабадом документы касаются сотрудничества во многих сферах, в том числе в таможне, логистике и энергетике. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместного выхода к прессе говорил о важности развития Среднего коридора. И это, возможно, самое интригующее. Разговоры о постройке Транскаспийского газопровода идут ещё с девяностых годов, однако за это время новая «труба» так и не стала реальностью.

Вначале в Туркменистане избрали «российский путь»: «Газпром» закупал газ прямо у устья скважины и дальше транспортировал его уже по своей трубопроводной системе. Но эта схема рухнула ещё десятилетия назад: оказалось, что на ножницах цен Москва зарабатывала больше, чем Туркменистан — на собственном газе. Предпринимались попытки выйти на другие рынки, в том числе на китайский, найти альтернативу, но при этом никуда не уйти от реалий. Самым привлекательным для экспорта газа рынком остаётся Европа, где к тому же на фоне украинской войны отказываются от российского газа. Туркменский газ на европейском рынке был бы очень кстати, но как его туда доставить — ясности нет. А единственным «коридором» здесь был и остаётся Азербайджан.

Пока ещё трудно сказать, как долго будет сохраняться нынешняя структура спроса на «голубое топливо» и какой вариант выберут в конце концов Азербайджан и Туркменистан. Это может быть не только трубопровод — газ можно экспортировать и при помощи танкеров-газовозов в сжиженном состоянии. Но тренд уже обозначен, и экспортно-логистические возможности Азербайджана явно интересуют Туркменистан. А при нынешнем раскладе такие тренды просто априори не могут закончиться ничем.