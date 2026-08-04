Возможным кандидатом на пост посла Украины в США может стать заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, сообщил РБК-Украина источник во властных структурах.

«К Палисе присматривались с точки зрения такой должности», – сказал собеседник.

Других подробностей источник не привел.

Павел Палиса является украинским военнослужащим и с ноября 2024 года занимает пост заместителя руководителя Офиса президента Украины. До перехода на эту должность он возглавлял 93-ю отдельную механизированную бригаду «Холодный Яр» и принимал участие в боевых действиях с первых лет российско-украинского конфликта.

За службу Палиса был удостоен звания Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».

В Офисе президента он курирует вопросы национальной безопасности и обороны, взаимодействие с военным руководством, а также проекты в сфере развития оборонного сектора страны.

Примечательно, что президент США Дональд Трамп называл Палису своим «любимым солдатом» в Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ольги Стефанишиной с должности посла Украины в США.