Азербайджан вошел в число ключевых точек «пельменного пояса» (Dumpling Belt) — гастрономического маршрута, объединяющего блюда из теста с мясной начинкой, которые на протяжении веков распространялись по Великому шелковому пути, говорится в материале Euronews.

Как отмечает издание, дюшбара и гюрза стали одними из наиболее узнаваемых разновидностей этого кулинарного наследия, сформировавшегося под влиянием многовековых связей между Китаем, Центральной Азией, Южным Кавказом и Европой.

По данным Euronews, история подобных блюд начинается в древнем Китае, откуда рецепты постепенно распространились на запад вместе с торговыми караванами Великого шелкового пути. Со временем в разных регионах они менялись, приобретая новые формы, названия и способы приготовления.

Одной из важных остановок этого гастрономического маршрута стал Южный Кавказ, где появились собственные традиции приготовления блюд из тонкого теста с мясной начинкой.

Дюшбара представляет собой небольшие пельмени с начинкой из баранины, которые обычно подают в ароматном бульоне. Гюрза отличается более крупным размером и характерной защипкой сверху, напоминающей змею, что и отражено в названии блюда.

Несмотря на простые ингредиенты – тесто, мясо, зелень и бульон, – главным элементом этих блюд остается мастерство приготовления, которое в азербайджанских семьях передается из поколения в поколение.

Президент Бакинской кулинарной ассоциации, шеф-повар Илькин Акбарзаде отметил, что блюда из теста с мясной начинкой занимают важное место в кулинарном наследии Азербайджана. Он подчеркнул, что дюшбару и гюрзу в Азербайджане традиционно готовят преимущественно в зимний период, поскольку эти блюда считаются согревающими.

Гюрзу обычно подают с сумахом либо соусом на основе йогурта, чеснока и мяты.

Как отмечает Euronews, дальнейший путь «пельменного пояса» проходит через страны Центральной Азии, где появились манты и чучвара, а затем достигает Европы, где сформировались такие блюда, как итальянские равиоли и тортеллини, польские вареники (pierogi), русские пельмени и другие разновидности.