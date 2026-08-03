Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что жители сектора Газа лишены возможности свободно покидать анклав, сравнив ситуацию с положением в КНДР.

«В мире есть только два места, которые люди не могут покинуть – Северная Корея и Газа», – сказал Нетаньяху.

По словам израильского премьера, палестинцам в секторе Газа «просто не разрешают покидать» анклав, поскольку другие страны отказываются принимать их.

«Страны говорят: «Нет, мы их не примем, потому что это поможет Израилю». Я спрашиваю: «А как же помощь жителям Газы?» Почему у них нет того же основного права, которым обладают миллиарды людей во всем мире – свободы передвижения?», – заявил глава израильского правительства.