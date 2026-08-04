Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Иран не позволит открыть в Ормузском проливе какие-либо судоходные маршруты вне своего контроля.

Резаи предупредил, что любой американский военный корабль, который попытается пройти через Ормузский пролив по «незаконному маршруту», станет целью для удара.

«Мы ни в коем случае не позволим открыть в Ормузском проливе какой-либо маршрут, кроме иранского. Даже если США направят военный корабль по незаконному маршруту в проливе, мы нанесем по нему удар», – заявил он в интервью иранскому телевидению.

По словам Резаи, непродуманные действия американского военного командования привели к срыву наземной операции, которую планировалось провести на территории Ирана.

Он также заявил, что после ударов Ирана руководство Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) на Ближнем Востоке сначала было перемещено из Катара в Иорданию, а затем размещено в Израиле. «В результате наших ударов были разрушены позиции США в Кувейте, а многие американские военнослужащие были эвакуированы из Эрбиля (Ирак)», – отметил Резаи.