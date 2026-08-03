Украинские мужчины за рубежом не смогут получить консульские услуги без наличия военно-учетных документов, сообщает «Судебно-юридическая газета».

Правительство Украины утвердило постановление, которым установлен новый порядок взаимодействия государства с военнообязанными.

Согласно документу, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет при обращении за консульскими услугами должны предоставить военно-учетный документ в электронной форме, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Проверка документа будет проводиться консулом через информационную систему «е-Консул», которая работает в режиме реального времени с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов.

На Украине с февраля 2022 года действует режим всеобщей мобилизации, сроки которого неоднократно продлевались.