Руководитель Кипрской разведывательной службы (KYP) Тасос Ционис летом посетил Ливан, где провел ряд встреч, в том числе с представителями шиитской организации «Хезболла», сообщила ливанская газета Al Akhbar.

Кипрское информационное агентство со ссылкой на источник в правительстве республики подтвердило, что Ционис действительно посещал Ливан. По словам собеседника агентства, глава KYP находился в стране в июне, где провел «ряд контактов».

Как пишет Al Akhbar, руководитель спецслужбы встретился с командующим ливанской армией генералом Рудольфом Хейкалом, главой военной разведки Ливана Тони Кахваджи, а также с руководством «Хезболлы».

По утверждению издания, во время визита в Бейрут Ционис в беседах с ливанскими официальными лицами заявил «о необходимости не отступать от соглашения» о разграничении исключительных экономических зон Кипра и Ливана, подписанного в ноябре прошлого года. Как отмечает Al Akhbar, такую позицию кипрская сторона изложила «на фоне эскалации напряженности в отношениях с Турцией, которая выступает против действий Никосии в отношении делимитации морской границы и (планов прокладки) газопроводов». По данным издания, Ционис также заявил, что спор вокруг морских границ «является предметом спора между Анкарой и Никосией и не имеет отношения к Ливану», поэтому у Бейрута «нет оснований для пересмотра соглашения» между двумя странами.

В свою очередь кипрская газета Cyprus Mail отметила, что во время состоявшейся на прошлой неделе встречи в Анкаре президент Турции Тайип Эрдоган и президент Ливана Джозеф Аун публично эту тему не обсуждали.

Cyprus Mail также подчеркивает, что июньские контакты Циониса с «Хезболлах» не были первыми в 2026 году. Газета напомнила, что в марте ливанская расследовательская платформа Beirut Time сообщала, что глава KYP «связался с руководством «Хезболлы» и попросил его передать Ирану заверение в том, что британская база в Акротири… не будет использована для нападения на Тегеран».