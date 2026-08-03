Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран был готов нанести удары по трем целям на Украине в ответ на атаку украинских сил на иранское судно в Каспийском море, однако отказался от этого после принесения извинений Киевом.

«Мы были готовы нанести удар по трем целям на Украине, но после того, как страна принесла извинения, мы отменили атаку», – заявил Резаи в интервью иранскому телевидению.

При этом он отметил, что Украина все равно должна понести ответственность за атаку на иранское торговое судно в Каспийском море.

Напомним, 25 июля ВСУ атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. В результате нее на борту произошел взрыв, в результате которого один моряк погиб, еще один получил ранения.

Позже глава комиссии парламента Ирана по внешней политике и национальной безопасности Эбрахим Азизи заявил, что любые действия против Тегерана не останутся без ответа, а Украина должна будет заплатить за атаку на иранское судно.

В понедельник официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран располагает доказательствами преднамеренного характера удара ВСУ по иранскому судну в Каспийском море.