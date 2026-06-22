Состоялась церемония передачи нефтяного танкера «Достлуг» Туркменистану в онлайн-формате с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Танкер «Достлуг», подаренный Азербайджаном Туркменистану, был построен на Бакинском судостроительном заводе.

Длина судна составляет 141 метр, ширина — 16,9 метра, осадка — 4,54 метра. Дедвейт танкера достигает 7 875 тонн.

Отмечается, что строительство танкера в Азербайджане демонстрирует развитие национальной судостроительной промышленности и одновременно способствует укреплению дружественных отношений между Азербайджаном и Туркменистаном. Проект также подтвердил возможности Бакинского судостроительного завода по реализации крупных и технологически сложных заказов.

На сегодняшний день на предприятии успешно построено 14 судов и выполнен ремонт более 170 кораблей. В настоящее время в портфеле заказов завода находятся 17 судов, из которых строительство 11 продолжается, а еще 6 находятся на стадии проектирования.