Президент США Дональд Трамп вновь выступил с критикой в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони, заявив, что европейские союзники, включая Рим, недостаточно готовы к выполнению обязательств по коллективной безопасности.

«Потратив триллионы долларов на НАТО, Италия и ее премьер-министр даже не подумают вмешиваться в дела Исламской Республики Иран и ее очень серьезную ядерную угрозу. Десятилетиями мы их защищаем, но когда дело доходит до испытаний, оказывается, что они не готовы защищать ни нас, ни весь остальной мир. Плохо!» — заявил он.

Ранее Трамп не раз выступал с резкими заявлениями в адрес премьер-министра Италии Джорджии Мелони. До этого он утверждал Мелони просила его сфотографироваться с ней.