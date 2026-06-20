Президент США Дональд Трамп снова выступил с резкими заявлениями в адрес премьер-министра Италии Джорджии Мелони.

«Итальянский премьер-министр Джиорджия Мелони снова и снова просила сфотографироваться со мной во время встречи G-7 во Франции.

Её популярность в Италии падает, возможно, потому что она отвергла Соединённые Штаты Америки, страну, которая действительно любит и защищает Италию, когда речь шла о недопущении Ирана к получению или разработке ядерного оружия (но то же самое сделало и НАТО, кстати).

Она даже не позволила нам использовать взлетно-посадочные полосы Италии, что создало большие логистические неудобства, и это несмотря на то, что США ежегодно выделяют сотни миллиардов долларов на защиту Италии и других «так называемых» союзников по НАТО.

Теперь, после того как Соединённые Штаты одержали военную победу над Ираном, она снова хочет дружить, чтобы улучшить свои «рейтинги». Нет, спасибо!» — написал Трамп.

Вчера между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони разгорелся публичный конфликт. Во время телефонного разговора с журналистом итальянского телеканала La7 Трамп заявил, что на саммите G7 во Франции глава итальянского правительства «умоляла его с ней фотографироваться». Позже Мелони опровергла заявление Трампа, в котором назвала слова американского президента «полностью выдуманными».