Оператор Al Jazeera Ахмед Вишах погиб в результате израильского авиаудара по центру сектора Газа.

«Ахмед Вишах был убит в результате израильского авиаудара по жилому дому в лагере беженцев Эль-Бурейдж в центральной части сектора Газа», — отметили в Al Jazeera.

Руководство телеканала решительно осудило данное нападение. «Это является новым вопиющим нарушением всех международных законов и норм, отражая продолжающуюся систематическую политику преследования журналистов и подавления голоса правды», — говорится в заявлении.

Уточняется, что при последних ударах ЦАХАЛ по территории палестинского анклава погибли 10 человек, включая Вишаха.