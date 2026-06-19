Двухпартийная группа сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты Конгресса проект закона, предполагающий приобретение вооружений для Украины с использованием средств из заблокированных за рубежом российских активов.

Документ предусматривает направление на эти цели замороженных средств Центрального банка России, а также иных суверенных активов РФ, говорится на сайте Конгресса.

Инициаторами проекта закона о конфискованном имуществе для военного снаряжения и поддержания боеготовности выступили представители Демократической партии — Тим Кейн (Вирджиния), Крис Кунс (Делавэр) и Шелдон Уайтхаус (Род-Айленд), а также республиканцы Джон Корнин (Техас), Роджер Уикер (Миссисипи) и Чак Грассли (Айова).

При этом издание The War Zone пишет, что комитет Сената США по вооруженным силам запросил у Пентагона данные о возможности дополнительных поставок Украине зенитных ракет Patriot (PAC-3).

Согласно информации, комитет поручил оборонному ведомству представить не позднее 1 октября 2026 года доклад, в котором оценивается способность поставок перехватчиков PAC-3 в Украину с учетом доступности перехватчиков, а также влияния таких поставок на боеготовность вооруженных сил США и выполнения заказов союзников.