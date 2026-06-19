Президент Ильхам Алиев подписал указ о внедрении модели финансирования дошкольного образования, основанной на сотрудничестве родителей, государства и частного сектора.

Документ предусматривает, что государственная поддержка данной модели будет финансироваться за счёт целевых средств, ежегодно предусматриваемых в государственном бюджете для Министерства науки и образования Азербайджана.

Согласно указу, Кабинет министров в течение трёх месяцев должен утвердить порядок применения новой модели финансирования и представить соответствующую информацию президенту Азербайджана, а также решить другие вопросы, вытекающие из данного документа.

Министерству науки и образования поручено ежегодно определять объём целевых средств, необходимых для реализации модели финансирования дошкольного образования на основе сотрудничества родителей, государства и частного сектора, по согласованию с Министерством финансов Азербайджана.