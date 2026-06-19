Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал недопустимыми действия Израиля на палестинских территориях и в Ливане, отметив, что политика израильских властей не соответствует их национальным интересам. Такую позицию он изложил в эфире телеканала France 2.

«Политика, которая по-прежнему проводится в Газе, политика в отношении Западного берега [реки Иордан] с новыми [еврейскими] поселениями и абсолютно недопустимыми действиями, а также политика, претворяемая в жизнь на юге Ливана, в долгосрочной перспективе противоречат интересам Израиля, поскольку подпитывают недовольство и насилие со стороны всех народов региона», — сказал французский лидер.

Он отметил, что после нападения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на израильскую территорию правительство этой страны «добилось реальных результатов в сфере безопасности». Вместе с тем, по мнению Макрона, Израиль не просто боролся с террористами, но и «необоснованно бил по мирным жителям».

Также президент Франции выразил уверенность в том, что «безопасность [Израиля] не может быть обеспечена за счет завоевания соседней территории».

«Касательно Ливана я бы сказал, что [премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху] нужно проявить мудрость, ответственность и рациональность, — добавил Макрон. — В последние дни президент [США Дональд] Трамп изменил свое отношение к премьер-министру Нетаньяху. И я считаю, что только при этом условии можно будет построить мир».