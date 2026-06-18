США рассчитывают, что итоговое соглашение с Ираном будет предусматривать запрет на создание ракет, способных представлять широкую угрозу для других стран, заявил на брифинге в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает ТАСС.

«Мы уничтожили значительное количество их баллистических ракет и пусковых установок. Речь идет не только о самих ракетах, но и о средствах их запуска. Однако в рамках окончательной сделки мы ожидаем, что они не смогут создавать такие ракеты, которые способны представлять широкую угрозу для всего мира», — сказал Вэнс.

По его словам, США не требуют от Ирана полного отказа от права на самооборону, как и не ставят таких требований перед Израилем. При этом Вашингтон намерен добиваться того, чтобы Тегеран не смог восстановить свой ядерный потенциал. Вэнс утверждает, что иранская ядерная программа уничтожена и сейчас главная задача заключается в том, чтобы страна не смогла восстановить эти возможности в будущем.

При этом накануне президент США Дональд Трамп заявил, что запрещать Тегерану иметь баллистические ракеты было бы несправедливым, поскольку у других стран Ближнего Востока есть такое оружие.