Баку и Азербайджан служат наглядным примером масштабной трансформации, устойчивого прогресса и умения двигаться вперед, не оглядываясь в прошлое.

Об этом сказал председатель Группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммед Аль-Джассер в рамках ежегодных заседаний Группы ИБР, проходящих в Баку передает Report.

«Хорошо, советская эпоха осталась позади. Сегодня хозяевами этой земли являются ее граждане, и именно им предстоит строить страну во благо грядущих поколений. Убежден, что Азербайджан в лице Баку, который все присутствующие в этом зале имели возможность увидеть, убедительно доказывает: стремление к развитию здесь поистине велико», — заявил М. Аль-Джассер.

Как рассказал глава группы ИБР, его взаимодействие с Азербайджаном началось еще в период, когда он занимал должность исполнительного директора в МВФ, а Азербайджан и другие государства СНГ только подавали заявки на вступление в организацию.

«По поручению правительства Саудовской Аравии я принимал деятельное участие в содействии процессу вступления этих государств, в том числе Азербайджана. С того времени, а также впоследствии — уже в статусе управляющего — я приезжал сюда на предыдущие ежегодные заседания, которые мы проводили в этом городе. Оглядываясь назад, не обязательно быть экономистом или опытным аналитиком, чтобы увидеть, насколько кардинально преобразился этот город», — добавил он.

Как подчеркнул М. Аль-Джассер, Баку и Азербайджан в целом представляют собой подлинный перекресток цивилизаций, связывающий юг с севером, а восток с западом.

«Он наглядно продемонстрировал, что развитие невозможно в изоляции. Необходимо выстраивать прочные связи с соседними странами. Когда я побывал здесь в мае, я посетил свободную экономическую зону и осмотрел грузовой аэропорт. Этот грузовой аэропорт был возведен целенаправленно для содействия экспортно-импортным операциям страны — задача, которую обычно решают при наличии морского доступа. Однако здесь не останавливаются на достигнутом. Они действуют решительно и воплощают задуманное в жизнь. Все это символизирует множество достижений — в зависимости от того, под каким углом посмотреть. И наиболее верный ракурс — это, безусловно, перспектива развития. Полагаю, что эта страна и этот город стоят на пороге настоящего экономического подъема. И для подтверждения не нужно далеко ходить: достаточно прогуляться по любой из улиц вблизи конференц-центра или гостиниц, чтобы убедиться — здесь происходит нечто по-настоящему созидательное», — резюмировал председатель Группы IsDB.