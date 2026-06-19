5 июня 2026 года посол Китайской Народной Республики в Грузии Чжоу Цянь дал большое интервью руководителю медиахолдинга «Грузинское время» и ведущему программы «Реальная политика» Малхазу Гулашвили. Интервью, вышедшее в эфир 12 июня, представляет особый интерес не только как обзор текущего состояния китайско-грузинских отношений, но и как изложение стратегического видения Пекина относительно роли Грузии, Южного Кавказа в современной Евразии. Фактически выступление китайского дипломата стало программным изложением того, как Китай сегодня воспринимает место Грузии, и в этом контексте Южного Кавказа в формирующейся архитектуре евразийских транспортных, экономических и политических связей.

По словам посла, если ранее основное внимание уделялось торговле и инвестициям, то сегодня сотрудничество охватывает практически весь спектр современных направлений развития, от инфраструктуры и энергетики до цифровой экономики, искусственного интеллекта и международной дипломатии. Особое место в интервью занимает тема географического положения Грузии. Китай рассматривает страну как важное связующее звено между Европой и Азией. В условиях растущей нестабильности традиционных маршрутов через Россию, Украину и Ближний Восток особую актуальность приобретает развитие Среднего коридора, который проходит через Центральную Азию, Каспийское море, Южный Кавказ и далее соединяет азиатские рынки с Европой. Для Пекина данный маршрут становится одним из ключевых элементов диверсификации международной торговли и логистики. Фактически Китай рассматривает Южный Кавказ как единое транспортно-логистическое пространство, которое благодаря своему уникальному положению между Каспийским и Черным морями способно стать одним из важнейших узлов евразийской торговли.

Значительная часть интервью посвящена инициативе «Один пояс, один путь». Китайская сторона подчеркивает, что участие Грузии в данном проекте уже принесло конкретные результаты в виде модернизации транспортной инфраструктуры, развития железнодорожного сообщения и повышения транзитного потенциала страны. В Пекине считают, что дальнейшее сопряжение инициативы «Пояс и путь» со Средним коридором способно существенно усилить значение Южного Кавказа в международной торговле. При этом, китайское видение развития Среднего коридора носит региональный характер и предполагает тесную взаимосвязь транспортных возможностей всех стран маршрута. Очевидно, что в данном контексте важную роль играет и Азербайджан, который обеспечивает ключевое звено транзитного сообщения через Каспийское море, связывая Центральную Азию с Южным Кавказом и далее с европейскими рынками.

В центре интервью оказался глубоководный порт Анаклия. Здесь особенно четко стратегическое видение Китая для будущего региона. Китайскую сторону радуют уже начавшиеся работы по дноуглублению и строительству волнолома, и они очень ждут скорейшего завершения стройки. Посол Чжоу Цянь прямо назвал Анаклию ключевым элементом Среднего коридора и отметил ее роль в укреплении глобальных логистических цепочек. Для Пекина Анаклия далеко не просто новый порт на Черном море. По сути, посол дал понять, что Китай считает Анаклию одним из самых перспективных инфраструктурных проектов на всем Южном Кавказе и Китай видит в ней международный хаб, который свяжет Поднебесную, Центральную Азию, Южный Кавказ и Европу, и сделает грузоперевозки куда эффективнее.

Кроме транспорта Китай видит огромный потенциал в энергетике Грузии. В интервью подробно обсудили гидроэнергетический, ветровой и солнечный потенциал страны. Китайские компании имеют колоссальный опыт возведения электростанций и сетей и готовы включиться в дело. Фактически Пекин предлагает свои технологии и инвестиции, чтобы Грузия обрела энергетическую независимость и превратилась в новый энергетический хаб Южного Кавказа. Важно отметить, что данный интерес Китая к энергетике Грузии хорошо вписывается и в более широкую концепцию формирования «зелёного коридора» между Центральной Азией и Южным Кавказом. В последние годы страны региона активно развивают проекты в сфере возобновляемой энергетики, передачи электроэнергии и сокращения углеродного следа транспортных маршрутов. В этом контексте грузинский гидроэнергетический, ветровой и солнечный потенциал может стать важным звеном региональной энергетической архитектуры, а сотрудничество с Китаем способно придать дополнительный импульс реализации этих инициатив.

Отдельное место в разговоре заняло сельское хозяйство. Китайский рынок уже принимает грузинское вино и минеральную воду. А после подписания свежих протоколов откроются пути для экспорта меда и продукции птицеводства. Плюс ко всему Пекин предлагает внедрять современные агротехнологии, цифровое земледелие и системы орошения. Это поможет быстро модернизировать грузинский аграрный сектор. Особое место отвели цифровой экономике. Пекин поддерживает амбиции Грузии стать цифровым центром Евразии и предлагает совместно развивать искусственный интеллект, сети пятого поколения, центры обработки данных, финтех и умные города. Подписанные договоры уже создали отличную базу для долгого партнерства в самых передовых технологиях.

Важное место в интервью было уделено обновлённому соглашению о свободной торговле между Китаем и Грузией. Пекин рассматривает дальнейшее совершенствование договорно-правовой базы как важный инструмент расширения экономического сотрудничества. Новые механизмы защиты инвестиций и повышения прозрачности деловой среды призваны создать более благоприятные условия для бизнеса и способствовать росту взаимных капиталовложений.

Не менее показательной стала политическая часть интервью. Китай подтвердил неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также положительно оценил курс Тбилиси на мирное урегулирование существующих конфликтов. Для Пекина стабильность и предсказуемость являются ключевыми условиями реализации долгосрочных экономических, инфраструктурных и инвестиционных проектов. Именно поэтому китайская дипломатия традиционно выступает за диалог, поиск взаимоприемлемых решений и снижение напряжённости в международных отношениях.

Особое значение для Китая имеет сохранение мира и стабильности на Южном Кавказе. Регион рассматривается Пекином не только как важное звено евразийских транспортных маршрутов, но и как перспективное пространство для развития торговли, инвестиций и инфраструктурного сотрудничества. В этом контексте укрепление региональной безопасности, развитие добрососедских отношений и снижение конфликтного потенциала полностью соответствуют долгосрочным интересам Китая в регионе. В этом свете тема мира на Южном Кавказе выходит на первый план. Пекин отлично понимает, что без стабильности в регионе Средний коридор просто не заработает. Любой новый виток конфликтов моментально ударит по логистике, инвестициям и крупным стройкам. Именно поэтому мир между странами Южного Кавказа выгоден не только им самим, но и Китаю. Поднебесной как главному игроку евразийской торговли жизненно необходимы спокойные и надежные маршруты.

В целом интервью Чжоу Цяня дает понять, что Китай видит в Грузии одного из важных партнеров на Южном Кавказе и важнейшее звено евразийских коммуникаций. Но озвученные планы выходят далеко за рамки просто двусторонних отношений. Все обсужденные проекты, такие как Средний коридор, порт Анаклия, энергосети и цифровые коммуникации, имеют четкое региональное измерение и напрямую касаются всего Южного Кавказа. В первую очередь это относится к Азербайджану. Баку играет такую же важную роль в работе Среднего коридора, выступая главным транзитным мостом через Каспий между Центральной Азией и Южным Кавказом. И интерес Поднебесной к Анаклии и грузинской инфраструктуре, по сути, означает желание Пекина развивать весь Южный Кавказ как единое транспортное и логистическое пространство. В стратегических планах Китая будущее Грузии и Азербайджана теперь неразрывно связано с их ролью в новой архитектуре евразийской торговли.