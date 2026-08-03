Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино обратится к администрации американского лидера Дональда Трампа за помощью, чтобы сохранить свой пост на грядущих выборах.

Об этом сообщает The New York Post.

Отмечается, что 3 августа Инфантино планирует поговорить с госсекретарем США Марко Рубио.

«Он хотел связаться с госсекретарем и поговорить о том, что футбол мог бы быть частью мягкой силы Америки. Но мы все знаем, что речь идет о защите от увольнения. На данном этапе речь не может идти о чем-либо другом», — заявил источник издания.