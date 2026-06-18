Запасы высокообогащенного иранского урана будут уничтожены на месте. МАГАТЭ будет контролировать этот процесс, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на текст подписанного США и Ираном меморандума.

«Иран согласился, по крайней мере, что их запасы обогащенного урана будут уничтожены на месте и что МАГАТЭ будет осуществлять надзор», — говорится в сообщении телеканала. «Ормузский пролив немедленно открывается, никаких атак, никаких сборов, и мы постепенно снимаем блокаду. Ирану снова разрешено продавать нефть», — отмечается в информации Fox News.