США и Иран подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение военных действий и открытие Ормузского пролива, сообщает «Азертадж» со ссылкой на Axios. Документ был подписан дистанционно.

Меморандум подписали президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Ранее он говорил о возможности подобного развития событий.

«Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании, который открывает путь к началу переговоров между сторонами», — сказал Багаи, сообщает Tasnim.

По его словам, текст меморандума был официально завершен после того, как обе стороны поставили под ним свои подписи. Документ был подписан в электронном формате и уже вступил в силу.

«После подписания меморандума президентами двух стран его нарушение будет иметь более высокую цену. На данный момент программа участия переговорных групп в Женеве остается в силе, однако меморандум подписан в цифровом формате, и никакой церемонии подписания в Швейцарии проводиться не будет», — заявил Багаи.

Сообщается, что запланированная на пятницу в Швейцарии встреча американской и иранской делегаций во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом остается в силе.

Ранее сообщалось, что документ подписали президент США Дональд Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.