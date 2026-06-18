В Азербайджане внедряется новый механизм цифрового контроля в сфере таксомоторных перевозок.

Агентство наземного транспорта Азербайджана, Агентство инноваций и цифрового развития и операторы служб заказа такси приступили к реализации проекта Digital Finance. В рамках проекта у двух крупнейших операторов такси страны — Bolt и Uber/Yango — внедрено новое цифровое решение.

Новая система направлена на повышение прозрачности рынка такси, автоматизацию проверки документов, усиление контроля за соблюдением требований к водителям, а также повышение безопасности пассажиров и качества предоставляемых услуг.

Основная цель проекта заключается в обеспечении автоматической проверки в режиме реального времени данных о наличии у новых водителей свидетельства о специальной подготовке и разрешительной карты при регистрации в мобильных приложениях операторов. Для работы системы водителям потребуется дать согласие на предоставление данных о свидетельстве через личный кабинет на портале myGov.

Отмечается, что до настоящего времени проверка документов новых водителей осуществлялась операторами вручную. Это позволяло лицам, не имеющим разрешительной карты и не прошедшим необходимое обучение, регистрироваться в системе и создавать профиль водителя.

Благодаря новой интеграции наличие необходимых документов будет проверяться автоматически. Лица, не имеющие соответствующих разрешений и документов, не смогут зарегистрироваться в системе и работать водителями такси.