В активности армянских деятелей постоянно проглядываются какие-то шаги, которые плохо соотносятся с тем, что сегодня вещает официальный Ереван. В то время, когда власти этой республики говорят о мире, региональном сотрудничестве и новой эпохе, одновременно с этим почему-то практически каждый маневр армянского руководства сопровождается символическими сигналами прямо противоположного содержания.

Очередным примером стала выставка RISE-2026, организованная при поддержке Министерства высоких технологий Армении. Казалось бы, речь идет о науке, инновациях и технологиях будущего. Однако выбранный лозунг — We Are Our Mountains – Rising («Мы — наши горы — восхождение») — трудно воспринимать иначе как политическое заявление.

И загвоздка заключается не только в самой фразе. «Мы — наши горы» — это название небезызвестного памятника, который на протяжении десятилетий использовался в качестве одного из главных символов армянского сепаратизма в Карабахе. Именно его изображение размещалось на плакатах, открытках, пропагандистских материалах самопровозглашенного режима, существование которого не признавалось ни одним государством мира, включая саму Армению.

Старая истина (может, даже армянская) гласит: гора от перестановки табличек не меняет своего местоположения. Так и сепаратизм не становится легитимным только потому, что его решили упаковать в красивый англоязычный слоган. Если Армения действительно движется к миру, то зачем использовать символику, которая у миллионов людей ассоциируется не с наукой и прогрессом, а с конфликтом, оккупацией и сепаратизмом? Скажем так: международное право не оставляет пространства для двусмысленностей. Самое слабое место подобных выпадов в том, что международно-правовая оценка карабахского вопроса давно дана.

Тщетные попытки реанимировать связанные с эфемерным образованием символы выглядят жалко, поскольку решение проводить международный технологический форум под брендом давно ликвидированного политического проекта, не получившего признания нигде в мире, — убогое зрелище. Реальность в таких случаях, как правило, оказывается сильнее лозунгов. И идея протащить старый сценарий под новой упаковкой обречена на провал.

Странная картина вырисовывается: миру пытаются показать инновации будущего, технологии, а в качестве идеологической основы используют символы прошлого – будто армянские чиновники пытаются установить операционную систему XXI века на политический жесткий диск образца 1990-х годов.

К слову, подобные сигналы появляются далеко не впервые. Достаточно вспомнить регулярные заявления армянских политиков о «миацумах», публикацию карт так называемой Великой Армении, периодические призывы отдельных общественных деятелей к пересмотру итогов войны, скандалы вокруг школьных учебников и картографических материалов. В разные годы звучали заявления о необходимости «вернуть арцах», предпринимались попытки продвигать сепаратистскую символику на международных площадках, организовывались мероприятия с участием представителей устраненного режима.

Чем это заканчивалось? Да всегда одинаково: мировое сообщество игнорировало подобные инициативы. Ни один из этих шагов не привел к изменению международно признанных границ. Более того, чем активнее становилась реваншистская риторика, тем сильнее Армения сталкивалась с дипломатической изоляцией по данному вопросу.

Как говорится, сколько ни повторяй слово «сахар», во рту слаще не станет.

Но синдром несбывшихся ожиданий, похоже, неизлечим. Тем временем сегодня Армения одновременно пытается убедить мир в своей приверженности мирному процессу, но при этом исподтишка продолжает подкармливать собственное общество символами ушедшей эпохи. Но политика не терпит противоречий. Нельзя одной рукой подписывать документы о нормализации отношений, а другой — посылать молодежи сигналы о будущем «восхождении» под знаменами сепаратизма. Если уж ты решил сесть на диету, то не стоит по ночам заглядывать в холодильник. У армян же взятый на похудение курс сопровождается вредными привычками.

Лозунг We Are Our Mountains – Rising выглядит именно такой привычкой — политическим рефлексом, от которого часть армянского истеблишмента до сих пор не может отказаться. Но сегодня наступил момент, когда стоило бы определится, поскольку регион стоит перед выбором между развитием и возвращением к старым конфликтам.

Технологические выставки должны быть посвящены искусственному интеллекту, инновациям, инженерным решениям и будущему, а когда в них вплетается затхлая атрибутика сепаратизма, то это смотрится больше как модернизация старых политических мифов.

Как говорится, генералы всегда готовятся к прошлой войне, и, судя по армянским лозунгам, некоторые политические круги Армении до сих пор продолжают готовиться к конфликту, который уже завершился. Мы-то понимаем, что, когда нечем похвастаться на вершине будущего, начинают водить экскурсии по склонам прошлого. Армении придется все же выбирать: либо технологии и мирная повестка, либо бесконечное коллекционирование символов поражений и политических иллюзий. Совместить эти две вещи еще никому не удавалось.