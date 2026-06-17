Завершающий свою дипмиссию в Азербайджане посол Германии Ральф Хорлеманн будет скучать по донеру.

«По завершении четырех лет, проведенных в Азербайджане, наступает время прощания — одновременно и грустного, и радостного.

С одной стороны, я с нетерпением жду возможности снова попробовать лучший в мире донер в Берлине. С другой — мне будет очень не хватать Berlin Döner в Баку, который стал для меня особенным местом. Когда я в следующий раз окажусь в Баку, одним из первых мест, куда я обязательно загляну, снова будет Berlin Döner. Спасибо за прекрасные воспоминания, вкусный донер и гостеприимство. До новых встреч! Пока!», — написал он в соцсети Facebook.