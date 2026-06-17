Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси вышел в стартовом составе сборной Аргентины на первый матч группового этапа чемпионата мира 2026 года с командой Алжира, установив новый рекорд по количеству мировых первенств в карьере. В матче против Алжира, Аргентина победила со счетом 3:0, все три гола забил Месси.

До этого 38-летний аргентинец принимал участие на чемпионатах мира в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах. На ЧМ-2022 в Катаре он в составе национальной команды своей страны завоевал золотую медаль.