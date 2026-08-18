Главный операционный директор Международной федерации футбола (ФИФА) Кевин Ламур покинул свой пост, сообщает The Athletic.

Ламур покинул свой пост после того, как 31 июля руководство ФИФА опубликовало заявление, в котором раскритиковало президента Инфантино на фоне скандала, связанного с предложением о программе FIFA Forward Enterprise (FFE).

Представитель ФИФА подтвердил уход Ламура, поблагодарив его за два года работы и пожелав удачи в будущем. Ламур ранее также работал с Инфантино в УЕФА.

Его уход стал вторым в ряду высокопоставленных сотрудников, покинувших ФИФА из-за несогласия с планами президента. В июле свой пост покинул старший советник Инфантино Карлос Кордейро.

Несмотря на отказ от проекта, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азиатская конфедерация футбола (АФК) призвали провести независимую проверку действий Инфантино, назвав его план по продаже прав на ЧМ «фундаментальным нарушением доверия» к институтам ФИФА.

От поддержки Инфантино на выборах главы ФИФА отказались федерации Уэльса, Швеции, Сербии, Ирландии и Шотландия.

Инфантино является главой ФИФА с 2016 года. Ранее он заявлял о желании переизбраться на этот пост.