Европейский союз и Великобритания договорились провести следующий саммит, посвящённый перезагрузке отношений после Brexit, 22 июля в Брюсселе, сообщает The Guardian.

Дата встречи несколько раз переносилась на фоне разногласий по вопросу программы молодёжной мобильности, которая должна позволить гражданам младше 30 лет работать, учиться и путешествовать на территориях друг друга.

Переговоры по этой теме в последние недели зашли в тупик, что породило предположения о возможном переносе саммита на осень.

О проведении встречи 22 июля сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта на полях саммита G7 во Франции. По его словам, тесное сотрудничество между ЕС и Великобританией имеет важное значение для безопасности, устойчивости и экономического развития Европы.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его правительство продолжает курс на восстановление отношений с Евросоюзом и стремится укрепить сотрудничество с европейскими партнёрами.

Одной из ключевых тем саммита станет соглашение о торговле продовольствием и сельскохозяйственной продукцией. Оно предусматривает сокращение бюрократических процедур и отмену части проверок для британского экспорта в страны ЕС в обмен на приведение британских стандартов в соответствие с европейскими нормами.

Стороны также продолжают переговоры о присоединении Великобритании к европейской системе торговли выбросами углерода, что позволит согласовать правила регулирования продукции с высоким углеродным следом.

При этом главным препятствием остаётся программа молодёжных обменов. Брюссель настаивает на её включении в пакет договорённостей и требует, в частности, восстановления льготной стоимости обучения для студентов из стран ЕС в британских университетах. По данным европейских дипломатов, без достижения компромисса по этому вопросу проведение саммита считалось невозможным.

Первоначально встреча планировалась на май, затем её перенесли на конец июня, после чего — на начало июля. Теперь стороны рассчитывают согласовать оставшиеся разногласия к саммиту 22 июля.