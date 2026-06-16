Временная комиссия Милли Меджлиса по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам в ходе мониторингов и эмпирического анализа установила, что деятельность Франции в отношении Азербайджана, содержащая широкий спектр компонентов гибридных угроз, продолжается.

Как сообщает пресс-служба ММ, французская сторона, выходя за дипломатические рамки, пытается создавать гибридные угрозы с использованием различных инструментов для продвижения своих противоречащих международному праву интересов в регионе, что стало более очевидно после победы Азербайджана в Отечественной войне 2020 года.

Заявления, наносящие ущерб хрупкому мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, предвзятая позиция в международных институтах, тенденции во французских медиа и судебно-правовой системе дают основание полагать, что эти угрозы направлены на вмешательство во внутренние дела Азербайджана, влияние на его внешнеполитический курс, ослабление международных позиций и дестабилизацию региона.

Гибридные угрозы со стороны Франции и связанных с ней акторов охватывают следующие направления:

Lawfare (юридическое давление)

С ноября 2020 года обе палаты французского парламента (Сенат и Национальное собрание) неоднократно принимали резолюции, направленные против Азербайджана, его суверенитета и территориальной целостности. Хотя эти документы имеют ограниченную юридическую силу, они используются как инструмент дипломатического и политического давления, а также для формирования аналогичных подходов в других странах, где сильны сфера влияния Франции и армянские лоббистские структуры. Такие предвзятые документы направлены на создание негативного имиджа Азербайджана на международной арене, ослабление его легитимной позиции и создание искусственной напряженности вместо содействия миру и стабильности.

Активная деятельность против Азербайджана в международных организациях

После II Карабахской войны некоторые французские чиновники, дипломаты, парламентарии и общественные деятели пытались использовать платформы ООН и ее структур, институтов Евросоюза (особенно Европарламента), Совета Европы, ПАСЕ, ОБСЕ и Международной организации франкофонии для принятия решений в ущерб интересам Азербайджана. Эти действия предпринимались для изоляции страны, подрыва ее репутации и вытеснения из определенных международных рамок сотрудничества, несмотря на то, что Азербайджан действует в полном соответствии с международным правом.

Формирование негативного имиджа Азербайджана во французских медиа

Создание устойчивого негативного образа Азербайджана во французской прессе приобрело системный характер. Только за май-июнь было опубликовано около 40 антиазербайджанских статей и подготовлены десятки телерепортажей, что свидетельствует об интенсивности негативной пропаганды. Французские медиа превратились в важный фронт гибридных угроз, распространяя предвзятую, искаженную и дезинформационную картину об Азербайджане.

Использование французских медиа для вмешательства во внутренние дела Азербайджана через радикальную оппозицию

Французские медиа предоставляют платформу некоторым представителям радикальной оппозиции, не имеющим политического веса ни внутри Азербайджана, ни за его пределами. Это позволяет искажать реальную ситуацию в стране и вводить французскую общественность в заблуждение. Данные действия под видом свободы слова стимулируют деятельность радикалов против азербайджанской государственности, направлены на дестабилизацию, создание социального недовольства и поляризации в стране. Отсутствие в таких материалах официальной позиции государства и альтернативных мнений, вопреки принципам объективной журналистики, подтверждает, что эта деятельность ведется сознательно для формирования враждебного имиджа Азербайджана во французском обществе.

Использование радикальных лиц азербайджанского происхождения, получивших убежище во Франции, в качестве инструмента гибридных угроз

Постоянная поддержка таких лиц французскими официальными и неофициальными кругами, искусственное удержание в информационном поле их «нарушенных прав» на протяжении многих лет, продвижение политически мотивированных требований под видом демократических ценностей — все это направлено на представление Азербайджана как «репрессивного режима» и его дискредитацию перед международной общественностью.

Антиазербайджанская деятельность при координации армянского лобби

Некоторые французские чиновники, парламентарии и главы местных органов власти регулярно выступают с антиазербайджанских позиций под влиянием армянского лобби. Они действуют скоординированно против Азербайджана в ЕС и международных организациях, что направлено на подрыв суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, создание серьезной напряженности в двусторонних отношениях.

Управление кампаниями со стороны пропармянских групп, финансируемых французскими международными НПО, правозащитными организациями и сетями «журналистов-расследователей»

Один из самых распространенных и эффективных элементов гибридных угроз — информационные кампании через медиа и соцсети. Группы, поддерживаемые Францией прямо или косвенно, проводят широкомасштабные онлайн-кампании с распространением фейков, искаженных фактов и провокационных сообщений, используя бот-сети и фейковые профили для манипуляции международным общественным мнением.

Шпионская деятельность Франции в Азербайджане

Как часть стратегии гибридных угроз, Франция вела шпионскую деятельность для подрыва двусторонних отношений, влияния на региональные процессы, изучения внутриполитической ситуации, военного потенциала и стратегических интересов Азербайджана, а также создания агентурных сетей из граждан Азербайджана и других стран для дезинформации и дестабилизации.

Поставки оружия Армении и поддержка миссии ЕС в Армении (EUMA)

Активные поставки французского оружия Армении и превращение миссии EUMA в личный инструмент Франции, занимающийся преимущественно разведкой в регионе, оцениваются как действия, направленные на изменение военного баланса на Южном Кавказе, обострение напряженности и срыв мирного процесса.

Подробности изложены в специсследовании Комиссии от 24 апреля 2025 года «Гибридная атака на стабильность на Южном Кавказе под видом «миссии мира»» (https://meclis.gov.az/documents/EUMA_aprel_2025.pdf).

Также отмечается, что Комиссия по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам во взаимодействии с профильными госорганами продолжает контрмеры по нейтрализации французских гибридных угроз.

Учитывая изложенное, Комиссия считает необходимым обратиться напрямую не к французским чиновникам, а к народу Франции.

Приведенные факты показывают, что некоторые французские политики и госструктуры, прикрывая недоверие общества к политическому управлению и отвлекая внимание от тяжелого социально-экономического кризиса внутри страны, предпочитают создавать образ «внешнего врага» в лице Азербайджана и вести деятельность, несовместимую с правовыми и этическими нормами, в рамках непрозрачных связей с армянским лобби.

Азербайджанский народ всегда считал и будет считать французский народ другом. Наше государство на протяжении всей своей независимой истории заявляло о готовности строить отношения с Францией на основе дружбы, сотрудничества и взаимного уважения.

Французское общество должно знать, что подобные недружественные действия правительства и его внешнеполитические шаги не приносят Франции политических и экономических дивидендов, а, напротив, пятнают и ухудшают ее международный имидж.