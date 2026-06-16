Визит помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева в Дилижан и его встреча с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном стали очередным свидетельством того, что Баку и Ереван сохраняют курс на прямой диалог без посредников. На фоне продолжающегося процесса нормализации отношений между двумя странами такие контакты приобретают особое значение, поскольку позволяют не только поддерживать политическую коммуникацию, но и формировать основу для дальнейших шагов по достижению устойчивого мира на Южном Кавказе.

Как отметил в комментарии Minval Politika председатель Комитета Милли Меджлиса Азербайджана по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Арзу Нагиев, сама встреча в Дилижане является важным политическим сигналом и подтверждает готовность сторон продолжать прямые азербайджано-армянские контакты.

По его словам, в ходе переговоров стороны обсудили мирную повестку, меры доверия и договорились продолжать рабочие контакты. Следующая подобная встреча может состояться уже в Азербайджане, считает Нагиев.

Эксперт обращает внимание на то, что сам факт встречи высокопоставленных представителей двух государств свидетельствует о сохранении устойчивого канала прямого общения независимо от внутриполитических процессов в Армении.

По мнению депутата, Баку исходит из того, что нынешнее армянское руководство остается договороспособным и может поддерживать переговорный процесс даже в условиях политической трансформации после прошедших выборов.

Вместе с тем для Азербайджана важнейшим вопросом остается дальнейшее развитие внутриполитических реформ в Армении.

«Мы ожидаем формирования нового парламента и проведения тех реформ, в том числе конституционных изменений, которые могут последовать после референдума. Именно этот вопрос сегодня представляет для Азербайджана особый интерес», — отметил он.

Отдельное значение, по словам Нагиева, имеет то обстоятельство, что переговоры состоялись в двустороннем формате без участия посредников.

Несмотря на сохраняющийся интерес внешних игроков к процессу армяно-азербайджанского урегулирования, Баку и Ереван демонстрируют способность самостоятельно обсуждать наиболее чувствительные вопросы региональной повестки: «Многие пытаются участвовать в качестве посредников, однако сегодня идет прямой азербайджано-армянский диалог. Это очень важный показатель».

Говоря о реакции внешних центров силы, Нагиев отмечает, что Россия, США и Евросоюз воспринимают подобные контакты по-разному, хотя в целом заинтересованы в снижении напряженности на Южном Кавказе: «Москва традиционно заявляет о поддержке стабильности в регионе, однако чем эффективнее Баку и Ереван выстраивают прямые контакты, тем меньше остается пространства для посреднической роли внешних игроков, включая Россию».

В Евросоюзе, считает эксперт, нынешний диалог могут рассматривать как подтверждение правильности курса на нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией: «Для Европы подобный формат общения означает снижение рисков новой эскалации и создает дополнительные возможности для развития транспортных и экономических связей в регионе».

Схожую позицию, по мнению Нагиева, занимают и Соединенные Штаты, которые традиционно поддерживают мирный процесс и заинтересованы в уменьшении конфликтности на Южном Кавказе. В то же время главный выигрыш от подобных встреч получают не внешние силы, а сами участники переговорного процесса.

«Чем меньше зависимость сторон от посредников, тем эффективнее решаются существующие вопросы», — убежден политолог.

При этом аналитик считает преждевременным говорить о полном переходе к устойчивой модели сосуществования. По его словам, нынешние контакты являются важным элементом процесса, однако окончательные выводы можно будет делать только после появления конкретных результатов.

Собеседник напоминает, что параллельно продолжается работа комиссий по делимитации и демаркации границы, проходят встречи представителей гражданского общества, сохраняются политические контакты между сторонами.

«Сегодня все это происходит в спокойной атмосфере, без признаков кризисной дипломатии. Однако о полноценной долгосрочной модели сосуществования можно будет говорить лишь после закрепления конкретных механизмов взаимодействия», — подчеркнул он.

По мнению депутата, речь идет прежде всего о взаимных обязательствах, завершении процессов делимитации и демаркации, развитии коммуникаций и поддержании устойчивых политических контактов.

Оценивая возможные практические результаты визита, Нагиев отмечает, что его значение выходит далеко за рамки символического дипломатического жеста. Стороны получили возможность обсудить конкретные вопросы региональной стабильности и коммуникаций, даже если детали переговоров пока не раскрываются публично. Кроме того, подобные встречи традиционно используются для подготовки более масштабных политических контактов и согласования повестки будущих переговоров.

«Можно ожидать продолжения политического диалога, новых встреч и обсуждения конкретных решений по вопросам, представляющим взаимный интерес», — считает Нагиев.

Не исключает эксперт и появления новых гуманитарных и общественных инициатив, поскольку данная тематика также находилась в числе обсуждаемых вопросов.

По оценке политолога, главный итог встречи заключается в сохранении устойчивого механизма прямого общения между Азербайджаном и Арменией.

«Этот визит сам по себе не означает прорыва, однако он подтверждает существование прямого канала связи между сторонами. Его главный результат заключается в создании политической основы для новых переговоров и постепенном переводе отношений из режима управления кризисами в режим последовательного политического диалога», — резюмировал Нагиев.