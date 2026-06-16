Семья Рубена Варданяна вновь напомнила о себе. Вероника Зонабенд, супруга филантропа и «экс-госминистра арцаха» Рубена Варданяна, заявила о намерении организовать международную женскую гуманитарную делегацию для поездки в Баку в ближайшие недели. По ее словам, инициатива предпринимается «по просьбе Рубена» и связана якобы с «отсутствием механизмов подотчетности». Мадам Зонабенд в своем слезливом заявлении причитает: «В условиях этого институционального вакуума подотчетности я больше не могу просто ждать. По просьбе Рубена я намерена организовать международную женскую гуманитарную делегацию для поездки в Баку в ближайшие недели».

Она уже обратилась к уполномоченному по правам человека Азербайджана Сабине Алиевой с призывом содействовать приезду делегации в Баку, организовать официальную встречу, визит к армянским заключенным в тюремном комплексе Умбакы, а также обеспечить передачу пакетов, фотографий, писем и разрешенных личных вещей от их семей в соответствии с законодательством Азербайджана.

А сейчас заверяет: «Эта инициатива не является политическим актом. Это попытка восстановить хотя бы минимальную связь между заключенными, их семьями и всеми, кому небезразлична их судьба. Такая связь помогает человеку сохранять достоинство, а без достоинства невозможно говорить о подлинном и прочном мире между соседними народами». Добавив заодно, что в течение следующих двух недель будут собираться письма поддержки для армян, содержащихся в Азербайджане — их планируется передать вместе с семейными посылками в рамках гуманитарной инициативы.

Можно разобрать это письмо по пунктам. Прежде всего, о каком «институциональном вакууме» причитает мадам Зонабенд? Варданян и другие осуждённые отбывает срок по приговору суда согласно азербайджанскому законодательству. Есть Омбудсмен Азербайджана – та самая Сабина Алиева, к которой обращается госпожа Зонабенд. Плюс, если понадобится, Азербайджанское общество Красного креста и Красного полумесяца. Так чего же хочет супруга олигарха? Специального министерства по делам господина Варданяна? Это даже не смешно.

Уверения госпожи Зонабенд, будто бы её инициатива «не является политическим актом», могут произвести впечатление разве что на младшую группу детского сада. Особенно если присутствует такой пункт, как сбор писем. Тем более понятно и другое. Есть общепринятый порядок получения осуждёнными передач и посылок от родных. Он не предусматривает никаких «женских гуманитарных миссий» или чего-то ещё в этом роде. А если начинается шумный пиар — это уже заведомо политика. В данном случае – с элементами шантажа: вот если наша миссия не приедет, значит, мирный процесс ненастоящий.

И, пожалуй, самое главное. Вряд ли госпожа Зонабенд действительно не в курсе, как передаются посылки в тюрьму и каков здесь порядок. Может быть, похожего личного опыта у неё маловато, но в Армении уж точно можно было найти толковых консультантов. И они бы ей объяснили, что шансов на успех у такой миссии нет.

Даже сделать селфи у тюремных ворот не получится. Так что вся история очень напоминает «караван с гуманитарной помощью», отправленной из Парижа «арцахским братьям» весной 2023 года, когда грузовики с соответствующими плакатиками стояли на дороге в окрестностях Гориса, и все прекрасно понимали, что с этими плакатиками и с накладными с упоминанием «арцаха» и «НКР» шансов проехать у них нет.

Вот и история с гуманитарной миссией представляют собой такую же циничную и примитивную «двухходовку». Её организаторы прекрасно понимают, что никакую «миссию» с запасным бельем для Варданяна в Баку не пригласят. А вот когда вся затея провалится, можно будет поднять очередную истерику по поводу «негуманности» властей Азербайджана. Только вот… кто обратит на неё внимание?