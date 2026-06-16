Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино обратился с оригинальной просьбой к национальной сборной Ирана, выступающей на ЧМ-2026.

Инфантино посетил раздевалку иранских футболистов после их матча с Новой Зеландией в первом туре группового этапа мундиаля.

«Я знаю, через что вы проходите. Но я знаю, что вы сильнее этого. Вы посылаете сообщение всему миру. Сегодня вы объединили весь стадион в поддержку вашей команды. Вы послали сильный сигнал. Большое спасибо. Если ваш тренер не против, я мог бы сыграть нападающим за вас в следующем матче», — сказал он.

Игра завершилась со счетом 2:2. Команде еще предстоит сыграть с Бельгией и Египтом. Все матчи сборной проходят в США.