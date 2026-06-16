Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял префекта Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола Джорджа Джейкоба Кувакада.

В ходе беседы было отмечено успешное развитие отношений между Азербайджаном и Святым Престолом, а также подчеркнута роль взаимных визитов на различных уровнях в укреплении двустороннего сотрудничества. Было отмечено значение предстоящей поездки Джорджа Джейкоба Кувакада в регионы Азербайджана.

Гость выразил благодарность за теплый прием и гостеприимство, передав главе государства приветствия Папы Римского Льва XIV и государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия и попросил передать его наилучшие пожелания Папе Римскому и государственному секретарю Ватикана.

Глава государства с удовлетворением вспомнил свой визит в Ватикан, встречу с покойным Папой Франциском, а также визит понтифика в Азербайджан.

Стороны отметили, что в Азербайджане исторически представители различных народов и религий живут в атмосфере мира и взаимного уважения как одна семья. Было подчеркнуто, что страна вносит важный вклад в развитие межрелигиозного и межкультурного диалога на глобальном уровне как пространство толерантности и мультикультурализма.

В ходе встречи также была отмечена деятельность Католической церкви в Азербайджане и сообщено о строительстве в стране второй католической церкви.

Собеседники коснулись сотрудничества между Фондом Гейдара Алиева и Святым Престолом, отметив значение реализуемых фондом проектов в деле сохранения культурного наследия и продвижения межрелигиозного диалога.

На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Святым Престолом, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В завершение Ильхам Алиев передал Джорджу Джейкобу Кувакада письмо с приглашением Папе Римскому посетить Азербайджан.