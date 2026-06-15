Служба безопасности Украины установила, что Россия нанесла удар по Киево-Печерской лавре беспилотным летательным аппаратом «Герань-2», который является российской версией иранского дрона-камикадзе типа Shahed. Как сообщил пресс-центр СБУ, такой вывод удалось сделать на основе анализа обломков беспилотника, найденных на месте попадания.

Расследование выяснило, что русские атаковали монастырский комплекс в 01:50 в понедельник, 15 июня, во время массированного обстрела столицы Украины. По результатам осмотра места происшествия сотрудники СБУ обнаружили фрагменты корпуса и двигателя российского дрона-камикадзе, который поразил Стефановский придел Успенского собора на территории Лавры.

«В ходе осмотра обломков беспилотника установлено, что отдельные его комплектующие изготовлены на территории РФ в особой экономической зоне Алабуга. Об этом свидетельствуют соответствующие маркировки, обнаруженные на фрагментах российского дрона», – говорится в сообщении.