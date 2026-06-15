Азербайджан приветствует достижение договоренности между США и Ираном и надеется, что дальнейший переговорный процесс будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Мы высоко оцениваем важную посредническую роль Пакистана в переговорном процессе, а также вклад других региональных партнёров. Выражаем надежду, что дальнейшие переговоры, основанные на этом важном результате, будут способствовать укреплению прочного мира и стабильности», — подчеркивается в заявлении МИД.